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04:09, 10 августа 2023Россия

В Подмосковье загорелся автосервис

ГУ МЧС: в Домодедово загорелся автосервис на площади 1 тысячи квадратных метров

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Автосервис горит в подмосковном Домодедово на площади одной тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел по адресу: село Константиново, Объездное шоссе, владение 1, строение 1. Информации о пострадавших нет.

9 августа загорелся вещевой склад на территории воинской части Георгиевска Ставропольского края. Глава региона уточнил, что пожар вспыхнул в хозяйственной постройке во второй половине дня, он ликвидирован, в результате возгорания никто не пострадал.

В тот же день в городе-спутнике Курской атомной электростанции (АЭС) Курчатове начался мощный пожар.

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    Марина Совина
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