В Подмосковье загорелся автосервис

ГУ МЧС: в Домодедово загорелся автосервис на площади 1 тысячи квадратных метров

Автосервис горит в подмосковном Домодедово на площади одной тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел по адресу: село Константиново, Объездное шоссе, владение 1, строение 1. Информации о пострадавших нет.

9 августа загорелся вещевой склад на территории воинской части Георгиевска Ставропольского края. Глава региона уточнил, что пожар вспыхнул в хозяйственной постройке во второй половине дня, он ликвидирован, в результате возгорания никто не пострадал.

В тот же день в городе-спутнике Курской атомной электростанции (АЭС) Курчатове начался мощный пожар.