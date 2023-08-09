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12:41, 9 августа 2023Россия

В городе-спутнике Курской АЭС начался мощный пожар

В сети опубликовали кадры мощного пожара в городе-спутнике Курской АЭС Курчатове

В городе-спутнике Курской атомной электростанции (АЭС) Курчатове начался мощный пожар. Его сняли на видео, его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден мощный черный дым, который поднимается за жилыми многоэтажными домами. По информации авторов канала, очаг пожара находится на крыше жилого дома на улице Ленинградской.

Ранее в Курчатове упал и взорвался беспилотник. Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, никто не пострадал, повреждения получил многоквартирный дом, у которого оказались посечены фасад и остекление.

В Курчатове находится Курская АЭС — она располагается на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии входит в первую четверку электростанций России всех типов.

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    Анастасия Шейкина
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