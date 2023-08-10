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12:21, 10 августа 2023Интернет и СМИ

Россиянам предложили поздравлять друг друга по-новому

Соцсеть «Одноклассники» запустила витрину поздравлений

Фото: Yura Fresh / Unsplash

Социальная сеть «Одноклассники» предложила пользователям поздравлять друг друга по-новому с помощью витрины поздравлений. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Благодаря новой функции юзеры смогут оформлять текстовые пожелания на открытой витрине, а также присоединяться к уже опубликованным другими пользователями поздравлениям. Функция будет доступна как для национальных праздников, так и для личных и профессиональных событий. Пока что обновление доступно только на Android, однако уже разрабатывается и для системы iOS.

Оставить поздравление на витрине можно в разделе «Праздники». Там будет доступна отдельная вкладка «Витрина поздравлений». Написанные на витрине пожелания будут отображаться и в ленте пользователей. Помимо этого, можно настроить и отложенное поздравление — слова придут получателю в заранее назначенное время.

Ранее «Одноклассники» запустили раздел «Радио FM» на музыкальной витрине. Теперь пользователям доступна отдельная витрина с федеральными радиостанциями в разделе «Музыка». «Радио FM» есть как в десктопной версии соцсети, так и в мобильных приложениях ОК на iOS и Android. Его можно слушать без ограничений и в фоновом режиме. В будущем соцсеть планирует добавить и региональные радиостанции.

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    Варвара Кошечкина
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