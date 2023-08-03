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10:40, 3 августа 2023Интернет и СМИ

«Одноклассники» запустили новый сервис

«Одноклассники» запустили «Радио FM» на музыкальной витрине

Фото: BublikHaus / Shutterstock / Fotodom

Социальная сеть «Одноклассники» запустила раздел «Радио FM» на музыкальной витрине. О создании нового сервиса говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Теперь пользователям доступна отдельная витрина с федеральными радиостанциями в разделе «Музыка». «Радио FM» есть как в десктопной версии соцсети, так и в мобильных приложениях ОК на iOS и Android. Его можно слушать без ограничений и в фоновом режиме. В будущем соцсеть планирует добавить и региональные радиостанции.

«Музыкальная витрина входит в топ-10 разделов соцсети по посещаемости. Ежемесячно этим разделом пользуется примерно каждый пятый пользователь "Одноклассников". Развитие музыкальной витрины позволит ОК расширить возможности для прослушивания музыки и аудиоконтента внутри соцсети, а пользователям — потреблять контент на привычной для них площадке и, как следствие, увеличить время, которое они проводят в ОК», — говорится в сообщении.

Там же уточняется, что для включения радио в разделе «Музыка», необходимо выбрать в меню «Радио FM», а затем — радиостанцию из списка. Избранные станции будут закреплены в начале списка радио. В ОК доступны эфиры почти 50 федеральных эфирных радиостанций: «Авторадио», ENERGY, «Русское Радио», «Хит FM», «Радио Monte Carlo», «Юмор FM», «Детское радио», MAXIMUM, DFM и другие.

Ранее сообщалось о запуске «Одноклассниками» уникального проекта для блогеров, который даст им возможность создать собственные оригинальные шоу.

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    Варвара Кошечкина
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