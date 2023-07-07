В России запустят уникальный проект для блогеров

«Одноклассники» помогут блогерам создать собственное шоу

«Одноклассники» запускают уникальный проект для блогеров, который даст им возможность создать собственные оригинальные шоу. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что авторы идей получат возможность бесплатно реализовать их на платформе — в этом им поможет команда профессиональных продюсеров, сценаристов, производителей и дистрибьюторов контента.

При этом участвовать в конкурсе могут все блогеры, у которых на момент подачи заявки есть группа в соцсети. Подача заявок продлится до 15 августа. Премьера шоу победителей состоится до конца 2023 года.

«Мы хотим помочь блогерам запустить собственные эксклюзивные проекты на нашей платформе. Авторы получат возможность поработать с профессиональным продакшеном и избежать ошибок при создании шоу. Кроме того, оригинальный контент может заинтересовать рекламодателей, с которыми блогеры смогут поработать в дальнейшем — для новых выпусков шоу или в рамках интеграции в свой регулярный контент в "Одноклассниках"», — заметил директор по контенту соцсети Сергей Томилов.

Известно, что креативные идеи будет отбирать профессиональное жюри из представителей команды «Одноклассников» и компаний, специализирующихся на создании профессионального контента.

Для подачи заявки автору необходимо описать идею, а также отразить примерный бюджет проекта. Концепция шоу должна соответствовать одной из 13 фокусных и наиболее популярных тематик хобби пользователей. После этого жюри определит финалистов для защиты проектов перед экспертами. Победители будут названы до конца третьего квартала текущего года.

