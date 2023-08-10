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17:17, 10 августа 2023Мир

Совбез ООН проведет заседание по теме нарушения прав человека в Северной Корее

Постпред США Томас-Гринфилд заявила о заседании СБ ООН по КНДР 17 августа

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Совет Безопасности (СБ) ООН 17 августа проведет заседание, посвященное проблеме нарушения прав человека в Северной Корее. Об этом сообщила постпред США при международной организации Линда Томас-Гринфилд, ее цитирует РИА Новости.

«США, Албания вместе с Японией и Республикой Кореей рады сообщить, что мы запросили проведение заседания Совбез ООН утром 17 августа, чтобы обсудить нарушения прав человека КНДР в привязке к международному миру и безопасности», — заявила она.

По словам американского постпреда, на повестке заседания будет доклад верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, а также спецдокладчика по ситуации с правами человека в КНДР Элизабет Саман.

Ранее КНДР назвала посланника США по правам человека Джули Тернер злой и поливающей грязью женщиной, поскольку она заработала дурную славу за очернение вопросов прав человека и высказывание грубых оскорблений в отношении Пхеньяна.

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    Глеб Бажуткин
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