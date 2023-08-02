КНДР назвала посланника США злой и поливающей грязью женщиной

КНДР назвала посланника США по правам человека Тернер злой и поливающей грязью

КНДР назвала посланника США по правам человека Джули Тернер злой и поливающей грязью женщиной, поскольку она заработала дурную славу за очернение вопросов прав человека и высказывание грубых оскорблений против страны. Об этом сообщает Reuters.

«Ее абсурдные высказывания — не что иное, как ворчание либо человека, не знакомого даже с понятием прав человека, либо нарушителя прав человека, олицетворяющего закоренелую дурную привычку США, упивающихся вмешательством во внутренние дела суверенного государства и клеветой на него», — говорится в сообщении Ассоциации исследований в области прав человека Северной Кореи.

Отмечается, что назначение «такой злой женщины» подчеркивает враждебную политику Вашингтона в отношении Пхеньяна.

Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам призвал противостоять «разбойнической стратегии» США во время приема в честь прибытия в страну министра обороны России Сергея Шойгу. Он пообещал бороться вместе с российскими войсками «в одном окопе антиимпериалистической борьбы».