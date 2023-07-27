В КНДР призвали противостоять разбою со стороны США

Глава Минобороны КНДР призвал противостоять «разбойнической стратегии» США

Министр обороны КНДР Кан Сун Нам призвал противостоять «разбойнической стратегии» США. Он заявил об этом во время приема в честь прибытия в страну министра обороны России Сергея Шойгу, пишет РИА Новости.

Глава Минобороны КНДР призвал армии обеих стран «решительно противостоять разбойнической стратегии мирового господства США», укреплять сотрудничество и взаимодействие. Кан Сун Нам пообещал бороться вместе с российскими войсками «в одном окопе антиимпериалистической борьбы».

Также министр обороны КНДР назвал визит Шойгу «знаменательным моментом, демонстрирующим мощь боевой сплоченности армий и народов двух стран, которая достигнута в исторической борьбе против совместного врага». Также он выразил поддержку «справедливой борьбе армии и народа России за защиту суверенитета и безопасности страны».

Ранее Минобороны России сообщило, что Шойгу в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном обсудил вопросы глобальной и региональной безопасности. Отмечается, что 27 июля Шойгу планирует присутствовать на военном параде по случаю годовщины окончания корейской войны 1950-1953 годов.