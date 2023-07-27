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12:35, 27 июля 2023Мир

В КНДР призвали противостоять разбою со стороны США

Глава Минобороны КНДР призвал противостоять «разбойнической стратегии» США
Кан Сун Нам

Кан Сун Нам. Фото: Министерство обороны РФ / Reuters

Министр обороны КНДР Кан Сун Нам призвал противостоять «разбойнической стратегии» США. Он заявил об этом во время приема в честь прибытия в страну министра обороны России Сергея Шойгу, пишет РИА Новости.

Глава Минобороны КНДР призвал армии обеих стран «решительно противостоять разбойнической стратегии мирового господства США», укреплять сотрудничество и взаимодействие. Кан Сун Нам пообещал бороться вместе с российскими войсками «в одном окопе антиимпериалистической борьбы».

Также министр обороны КНДР назвал визит Шойгу «знаменательным моментом, демонстрирующим мощь боевой сплоченности армий и народов двух стран, которая достигнута в исторической борьбе против совместного врага». Также он выразил поддержку «справедливой борьбе армии и народа России за защиту суверенитета и безопасности страны».

Ранее Минобороны России сообщило, что Шойгу в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном обсудил вопросы глобальной и региональной безопасности. Отмечается, что 27 июля Шойгу планирует присутствовать на военном параде по случаю годовщины окончания корейской войны 1950-1953 годов.

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    Александр Слабиев
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