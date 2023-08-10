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15:20, 10 августа 2023Среда обитания

Генпрокурор поручил разобраться с массовыми отключениями света в Дагестане

Генпрокурор Краснов поручил разобраться с отключениями света в Дагестане

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил разобраться с массовыми перебоями в снабжении населения водой и светом, произошедшими в Дагестане на фоне установившейся аномальной жары, сообщается на сайте надзорного ведомства.

По решению Краснова в регион направлена комиссия, которая разберется в причинах и обстоятельствах произошедшего, взаимодействуя с представителями Минэнерго России, Ростехнадзора и ПАО «Россети». В Генпрокуратуре уточнили, что в критическом положении оказались жители нескольких городов и районов республики. Власти объяснили ситуацию «хаотичной многоэтажной застройкой, нерассчитанной мощностью энергообъектов и незаконными подключениями к электросетям».

В связи с этим Игорь Краснов дал указание оперативно принять меры по восстановлению прав граждан и впредь не допускать подобного.

Глава региона Сергей Меликов в свою очередь рассказал о реализуемой программе повышения надежности электросетей республики, рассчитанной до 2025 года. «В случае принципиальных решений по финансированию это позволит существенным образом повысить качество электроснабжения дагестанцев», — заверил он в своем Telegram-канале.

Ранее жители Владивостока остались без электричества из-за яхты. Как рассказали представители энергокомпании, парусник мачтой оборвал два нижних провода линии электропередачи 35 киловольт, из-за чего свет отключился в 120 домах.

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    Дмитрий Воронин
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