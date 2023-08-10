Россия безвозмездно поставит Африке до 50 тысяч тонн зерна

Патрушев: РФ безвозмездно поставит шести странам Африки до 50 тыс. тонн зерна

Россия на безвозмездной основе поставит нескольким африканским странам до 50 тысяч тонн зерна. Об этом объявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, передает ТАСС.

«Мы африканским странам будем поставлять зерно на безвозмездной основе. Пока речь идет о шести странах и об объемах поставок от 25 тысяч до 50 тысяч тонн, сейчас это прорабатывается», — сказал министр.

В конце июля президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии саммита «Россия — Африка», объявил о решении Москвы поставить в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею по 25–50 тысяч тонн зерна в ближайшие три-четыре месяца. По его словам, Россия, несмотря на все ограничения, экспортировала в Африку 10 миллионов тонн зерна только за первое полугодие 2023-го.

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Буркина-Фасо Махамади Савадого выразил признательность российскому лидеру. Савадого также заинтересовался поставками российских удобрений на безвозмездной основе.