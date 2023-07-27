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15:31, 27 июля 2023Мир

В Африке поблагодарили Путина за бесплатное зерно

Президент ТПП Буркина-Фасо: Африка благодарна Путину за бесплатное зерно

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Африка благодарна президенту России Владимиру Путину за решение бесплатно поставить российское зерно нуждающимся странам. Об этом «Ленте.ру» заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Буркина-Фасо Махамади Савадого.

«Это замечательное решение. Помощь России крайне необходима нашему населению», — отметил Савадого.

Он отметил, что Буркина-Фасо пока не знает, сколько именно зерновых получит от России, но выразил надежду, что эта цифра будет ближе к 50 тысячам тонн. Савадого также выразил интерес к поставкам российских удобрений на безвозмездной основе.

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Ранее, выступая на пленарной сессии саммита Россия — Африка, Путин объявил о решении Москвы безвозмездно поставить в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею по 25-50 тысяч тонн зерна в ближайшие три-четыре месяца. Такой шаг, наряду с коммерческими поставками в Африку, призван компенсировать выход Москвы из зерновой сделки, пояснил российский лидер.

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    Валентина Шварцман
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