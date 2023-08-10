В Киево-Печерской лавре допустили разгон верующих водой из шланга

И.о. директора Киево-Печерской лавры Остапенко допустил разгон верующих водой

Верующих могут разгонять с территории монастыря водой из пожарного шланга. Такое развитие событий допустил исполняющий обязанности директора государственного национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На вопрос одного из подписчиков, не пора ли применить подобные меры для разгона верующих, Остапенко ответил: «Видимо, уже время пришло».

9 августа суд в Киеве утвердил разрыв с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) договора аренды Киево-Печерской лавры. Уточняется, что договор был заключен между Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой и национальным заповедником.

В июле арестованный наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел предрек, что вскоре после расправы над православными на Украине начнутся гонения на протестантов.