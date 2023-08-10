Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:38, 10 августа 2023Бывший СССР

В Киево-Печерской лавре допустили разгон верующих водой из шланга

И.о. директора Киево-Печерской лавры Остапенко допустил разгон верующих водой

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Верующих могут разгонять с территории монастыря водой из пожарного шланга. Такое развитие событий допустил исполняющий обязанности директора государственного национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На вопрос одного из подписчиков, не пора ли применить подобные меры для разгона верующих, Остапенко ответил: «Видимо, уже время пришло».

9 августа суд в Киеве утвердил разрыв с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) договора аренды Киево-Печерской лавры. Уточняется, что договор был заключен между Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой и национальным заповедником.

В июле арестованный наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел предрек, что вскоре после расправы над православными на Украине начнутся гонения на протестантов.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Разведка Украины признала работу батальона «Шаман» на территории России. Чем он занимается?

    Врач оценила пользу промывания носа морской водой на отдыхе

    США подтвердили освобождение Ираном пятерых задержанных американцев

    Ребенок рассказал о насилии и избиениях в российском детском лагере

    В Киево-Печерской лавре допустили разгон верующих водой из шланга

    Российская порнозвезда решила зарабатывать на аренде квартир

    Раскрыта визуально старящая женщин ошибка во внешнем виде

    Врач назвала главную причину неприятного запаха изо рта

    Студентка с матерью выиграли полет в космос

    Дикие животные покусали женщин на популярном туристическом острове

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости