Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
02:55, 10 августа 2023Экономика

В Китае сравнили США с грабителем

Xinhua: Вашингтон похож на грабителя, который отбирает ресурсы у неугодных стран

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вашингтон можно сравнить с грабителем, который отбирает ресурсы у неугодных стран. Об этом написали журналисты китайского информагентства Xinhua.

Как подчеркнули обозреватели, США не скрывают свое лицо, не носят маску, а воруют и грабят, говоря о собственном превосходстве.

В качестве примера китайские журналисты привели ситуацию в Сирии, где американские военные похитили у республики пшеницу и нефть, причинив ущерб на 25,9 миллиарда долларов. В статье также говорится, что затяжной сирийский кризис привел к бедности населения.

Эксперты обвинили Штаты и в захвате иранских танкеров с нефтью на международных торговых путях. По словам журналистов, американцы тайком переправляют их содержимое к себе для перепродажи. Целью хищения китайские авторы назвали получение властями Штатов прибыли и лишение ресурсов неугодных Вашингтону правительств.

Вашингтон отказывается признать свою личину грабителя и не заботится о реакции мира, сказано в статье.

Ранее газета The New York Times написала, что военный конфликт на Украине является подготовкой США к конфронтации с Китаем. Такая тенденция лишь свидетельствует об успешной попытке руководства США и НАТО «заставить Европу» следовать американскому курсу, отметили журналисты.

Кроме того, в КНР обвинили Вашингтон в эскалации конфликта на Украине и подчеркнули, что Штаты подливают масло в огонь в кризисе, а Китай в это же время предлагает мирный план.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России озвучили условия для мирного решения конфликта на Украине

    Раскрыта главная проблема инженеров в России

    Ким Чен Ын заявил о наращивании военной подготовки КНДР для наступления

    В Запорожье рассказали об обороне ЗАЭС

    В Британии захотели принимать на военную службу больше людей с аутизмом

    Украинские войска обстреляли Донецк

    Решение Латвии усилить охрану границы с Белоруссией объяснили

    В Китае сравнили США с грабителем

    В МИД России заявили о новом витке военных приготовлений Польши

    В Китае ответили на новые ограничения США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости