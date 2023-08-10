Xinhua: Вашингтон похож на грабителя, который отбирает ресурсы у неугодных стран

Вашингтон можно сравнить с грабителем, который отбирает ресурсы у неугодных стран. Об этом написали журналисты китайского информагентства Xinhua.

Как подчеркнули обозреватели, США не скрывают свое лицо, не носят маску, а воруют и грабят, говоря о собственном превосходстве.

В качестве примера китайские журналисты привели ситуацию в Сирии, где американские военные похитили у республики пшеницу и нефть, причинив ущерб на 25,9 миллиарда долларов. В статье также говорится, что затяжной сирийский кризис привел к бедности населения.

Эксперты обвинили Штаты и в захвате иранских танкеров с нефтью на международных торговых путях. По словам журналистов, американцы тайком переправляют их содержимое к себе для перепродажи. Целью хищения китайские авторы назвали получение властями Штатов прибыли и лишение ресурсов неугодных Вашингтону правительств.

Вашингтон отказывается признать свою личину грабителя и не заботится о реакции мира, сказано в статье.

Ранее газета The New York Times написала, что военный конфликт на Украине является подготовкой США к конфронтации с Китаем. Такая тенденция лишь свидетельствует об успешной попытке руководства США и НАТО «заставить Европу» следовать американскому курсу, отметили журналисты.

Кроме того, в КНР обвинили Вашингтон в эскалации конфликта на Украине и подчеркнули, что Штаты подливают масло в огонь в кризисе, а Китай в это же время предлагает мирный план.

