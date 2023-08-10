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18:28, 10 августа 2023Наука и техника

Предприятие «Роскосмоса» покажет макет сверхлегкой ракеты

Центр Хруничева на форуме «Армия-2023» покажет макет сверхлегкой ракеты

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Предприятие «Роскосмоса»Центр Хруничева — на форуме «Армия-2023» покажет макет сверхлегкой ракеты. Об этом госкорпорация сообщает в Telegram.

«Две ступени на компонентах топлива керосин и жидкий кислород, без применения разгонного блока, длительность выведения полезной нагрузки на орбиту -— до двух часов, масса полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту — до 600 килограммов», — отметили в «Роскосмосе».

В госкорпорации добавили, что речь идет о демонстрации одного из возможных обликов сверхлегкой ракеты, окончательная конфигурация которой еще не определена.

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«Основные предпосылки для создания предприятием ракеты-носителя сверхлегкого класса — перспективное направление по развертыванию многоспутниковых систем на базе малых космических аппаратов», — уверяют в госкорпорации.

Ранее гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил, что на космодроме Восточный продолжатся испытания с участием «Ангары-НЖ» — макета тяжелой ракеты семейства «Ангара».

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    Иван Потапов
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