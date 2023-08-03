Стало известно о продолжении испытаний макета «Ангары» на Восточном

Центр Хруничева: на Восточном продолжатся испытания макета ракеты «Ангара»

На космодроме Восточный продолжатся испытания с участием макета тяжелой ракеты семейства «Ангара». Об этом ТАСС стало известно от гендиректора Центра Хруничева Алексея Варочко.

«Аттестация и продолжение контрольных испытаний технического комплекса с непосредственным задействованием макета первой летной ракеты "Ангара-НЖ" начнется примерно в середине августа текущего года», — сказал руководитель.

По его словам, на космодроме завершен монтаж соответствующих контрольно-наземного оборудования и проверочной аппаратуры технического комплекса.

В июне «Роскосмос» сообщил, что на Восточном стартовали комплексные испытания макета ракеты «Ангара-А5», известного как «Ангара-НЖ».

О прибытии конструкторско-технологического электрозаправочного макета носителя на космодром госкорпорация сообщила в том же месяце.