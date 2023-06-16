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14:52, 16 июня 2023Наука и техника

В России начались испытания макета «Ангары-А5»

«Роскосмос» сообщил о старте испытаний макета ракеты-носителя «Ангара-А5» на Восточном

Фото: Telegram-канал «Роскосмоса»

Комплексные испытания «Ангары-НЖ» — конструкторско-технологического макета тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» — стартовали на космодроме Восточный. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«На Восточном начались испытания с использованием макета первой летной тяжелой ракеты "Ангара-А5". После транспортировки "Ангары-НЖ" со станции Промышленная-1 на склад блоков специалисты "Роскосмоса" приступили к распаковке контейнеров с унифицированными ракетными модулями и вспомогательным оборудованием», — говорится в сообщении.

После распаковки контейнеров блоки отправят на хранение до утверждения графика проведения работ.

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«Ангара-НЖ» — полноразмерная копия «Ангары-А5». Макет нужен для отработки подготовки штатной ракеты к пуску и аттестации создаваемого космического ракетного комплекса «Амур».

Ранее в июне гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил, что испытания поезда для доставки ракеты «Ангара» завершат после проверок датчиков.

В том же месяце «Роскосмос» сообщил, что конструкторско-технологический электрозаправочный макет «Ангары-А5» прибыл на космодром Восточный для отработки подготовки первой летной ракеты к пуску.

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    Даниил Иринин
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