В России завершат испытания поезда для ракеты «Ангара»

Центр Хруничева: испытания поезда для ракеты «Ангара» завершат после проверок датчиков

Испытания поезда для доставки ракеты «Ангара» завершат после проверок датчиков. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко.

«Автономные, комплексные испытания и аттестация новых средств транспортирования завершатся после контрольных проверок датчиковой аппаратуры, установленной на контейнерах, и оценки всех результатов, разрешающих сдачу в опытную эксплуатацию», — сказал руководитель предприятия.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что на космодром Восточный прибыл железнодорожный состав с блоками конструкторско-технологического электрозаправочного макета ракеты «Ангара-А5» — «Ангара-НЖ».

В январе госкорпорация сообщила, что специалисты объединения «Полет» завершили сборку и начали пневмоиспытания второй ступени «Ангары-НЖ».