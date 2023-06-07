Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:32, 7 июня 2023Наука и техника

В России завершат испытания поезда для ракеты «Ангара»

Центр Хруничева: испытания поезда для ракеты «Ангара» завершат после проверок датчиков

Фото: Роскосмос

Испытания поезда для доставки ракеты «Ангара» завершат после проверок датчиков. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко.

«Автономные, комплексные испытания и аттестация новых средств транспортирования завершатся после контрольных проверок датчиковой аппаратуры, установленной на контейнерах, и оценки всех результатов, разрешающих сдачу в опытную эксплуатацию», — сказал руководитель предприятия.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что на космодром Восточный прибыл железнодорожный состав с блоками конструкторско-технологического электрозаправочного макета ракеты «Ангара-А5» — «Ангара-НЖ».

В январе госкорпорация сообщила, что специалисты объединения «Полет» завершили сборку и начали пневмоиспытания второй ступени «Ангары-НЖ».

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости
    ВСУ сбросили два взрывных устройства на электрическую подстанцию под Курском
    Десятки тысяч человек оказались в зоне бедствия из-за разрушения Каховской ГЭС
    Российские предприятия признали высокую зависимость от зарубежного оборудования
    Российские военные заполучили технику ВСУ для борьбы с дронами
    ФСБ уличила жителя Приморья в госизмене за работу на военную разведку Украины
    Российским автоконцернам начнут поставлять отечественные ABS
    Россиян научили худеть без отказа от хлеба
    Раскрыты масштабы обмеления Каховского водохранилища
    Молодой хоккеист впал в кому после аварии с дочерью Пореченкова в Москве
    Полная блогерша показала живот с растяжками и удивила подписчиков
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.