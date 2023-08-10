Ростов захотели переименовать

Город Ростов Ярославской области захотели переименовать в Ростов Великий

Городу Ростов Ярославской области решили сменить название на Ростов Великий. О том, что его захотели переименовать, сообщил глава администрации Сергей Тихомиров на странице во «ВКонтакте».

Автором инициативы выступила Общественная палата Ростовского района. В четверг, 10 августа, для сбора подписей граждан открылись шесть пунктов, расположенных в торговых центрах, магазине, театре, стадионе и на рынке. Параллельно с июня 2023 года проходит опрос жителей по переименованию города — поучаствовать в нем могут горожане в возрасте от 14 лет.

«В сознании многих поколений жителей нашего древнего города, да и всей России, наш город всегда был, есть и будет Ростовом Великим. Многие люди недоумевают, когда узнают о том, что официальное его название — просто Ростов. Несколько десятилетий активистами вносились предложения об официальном переименовании Ростова, и время перемен наконец пришло!» — заявил Тихомиров.

В качестве успешного примера подобного переименования города в России он привел превращение Новгорода в Великий Новгород в 1999 году. Тихомиров убежден, что Ростову так же важно отразить в своем названии «многовековую славу» и «уникальное наследие». Кроме того, глава администрации заверил местных жителей, что переименование города не приведет к каким-либо финансовым затратам для них. Он добавил, что в этом случае не придется одномоментно менять документы, вывески и дорожные знаки.

По словам зампреда Ярославской областной думы Антона Капралова, для переименования города российское законодательство не требует проведения опроса, так что администрация намерена выяснить мнение населения по этому поводу и заручиться его поддержкой. Он добавил, что если жители одобрят инициативу, власти направят обращение в Ярославскую областную думу. Та, в свою очередь, подготовит соответствующий законопроект и выйдет с ним в Государственную Думу.

В марте стало известно, что в Сочи спустя три года после переименования реки в Хороту на мосту через нее вновь появились дорожные указатели «р. Херота».