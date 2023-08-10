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18:05, 10 августа 2023Путешествия

Пассажирский лайнер врезался крылом в военный самолет

Самолет WestJet с 66 пассажирами на борту врезался в военное воздушное судно

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Пассажирский лайнер WestJet врезался крылом в хвост военного самолета Hercules в аэропорту Комокс-Вэлли, Канада. Об этом сообщает Times Colonist.

Уточняется, что рейс следовал в Эдмонтон и уже выруливал на взлетно-посадочную полосу. В авиакомпании инцидент назвали незначительным, однако находившиеся на борту 66 пассажиров заметили, что кончик крыла воздушного судна отвалился. Кроме того, из-за резкой остановки и удара некоторые пожаловались на растяжение шеи и другие травмы.

Клиентов WestJet благополучно эвакуировали. Пилот по внутренней связи принес извинения пассажирам.

2 августа в аэропорту Иркутска самолет авиакомпании «Сибирь», следовавший в Якутск, столкнулся со стаей птиц при взлете. Экипаж принял решение прервать взлет и вернуться на стоянку.

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    Зарина Дзагоева
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