Концерт группы «Сансара» отменили в Екатеринбурге

Концерт группы «Сансара» отменили в Ельцин-центре в Екатеринбурге

Концерт российской группы «Сансара» отменили в Екатеринбурге. Об этом сообщил солист группы Александр Гагарин в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ).

Выступление коллектива было запланировано в Ельцин-центре на 10 августа. Артист отметил, что в дальнейшем расскажет о причинах такого решения. Он также добавил, что билеты на несостоявшееся мероприятие можно сдать.

«Я нисколько не сомневаюсь, что у меня были, есть и остаются основания для концерта в родном Екатеринбурге. Смею думать, что чаще знаю вас, чем нет — всех тех, кто слушает, а главное, мне кажется, слышит наши песни, а поэтому мне было важно встретиться в любимом городе», — написал исполнитель в соцсети.

Ранее Минюст поставил точку в вопросе признания Ельцин-центра иноагентом. В ведомстве заявили о том, что это невозможно.

В начале августа стало известно, что Следственный комитет России и Министерство культуры проверят исполнительницу Алену Швец на пропаганду ЛГБТ.