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14:03, 8 августа 2023Культура

СК и Минкульт проверят певицу Алену Швец на пропаганду ЛГБТ

СК и Минкульт начнут проверку певицы Алены Швец на пропаганду ЛГБТ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Следственный комитет (СК) России и Министерство культуры проверят исполнительницу Алену Швец на пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

Общественное движение «Зов народа» подало на певицу жалобу, обвинив ее в пропаганде нетрадиционных отношений, алкоголя и насилия, мата, «травмирующей созависимости» и деградации, которая может повлиять на ее несовершеннолетних слушателей.

Помимо этого, общественники потребовали отменить концерт артистки в Санкт-Петербурге, который запланирован на 31 августа.

В июле концерт исполнительницы хита «Первое свидание» Алены Швец в Нижнем Новгороде отменили за полтора часа до его начала. Причиной отмены тогда стало обращение в Генпрокуратуру со стороны Лиги безопасного интернета с обвинением в адрес исполнительницы в пропаганде ЛГБТ.

Ранее стало известно, что российского рэпера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков) проверят на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации из-за интервью.

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    Анастасия Астахова
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