Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:00, 23 июля 2023Культура

Рэпера Лигалайза проверят на статью о дискредитации ВС РФ

Mash: рэпера Лигалайза проверят на дискредитацию ВС РФ из-за интервью иноагенту Дудю

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российского рэпера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков) проверят на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) из-за недавнего интервью Юрию Дудю (признан в России иноагентом). Об этом со ссылкой на источники в Генпрокуратуре сообщает Mash.

Отмечается, что заявление с подобным требованием уже находится у правоохранителей. Согласно публикации, Меньшиков «в недавнем интервью у Дудя без стеснения осуждал действия России, оскорблял президента России Владимира Путина», а также высказывался в поддержку украинских военнослужащих, называя российских военных не иначе, как «орками».

Инициаторы заявления на рэпера надеются, что после подтверждения факта дискредитации его «признают экстремистом, ограничат въезд в страну и запретят его клипы».

В начале июля сообщалось, что активисты движения «Зов народа» выступили инициаторами заявления против Меньшикова. В начале июля они потребовали признать рэпера иноагентом и проверить на наличие экстремизма. Тогда поводом стал клип артиста на композицию «МИР!! ВАШЕМУ!! ДОМУ!!». По словам общественников, само видео и текст песни дискредитирует ВС РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские военные заявили о сложной обстановке на одесском направлении

    Эксперт связал неудачу контрнаступления с ошибкой Запада по подготовке ВСУ

    Смертельная авария с участием авто и мотоцикла в Москве попала на видео

    Рэпера Лигалайза проверят на статью о дискредитации ВС РФ

    Бузову и Бородину проверят на неуплату налогов

    В Германии высказались о рисках из-за проблем в бундесвере

    Стало известно место жительства экс-президента Украины Януковича

    У самолета лопнуло колесо при посадке в столичном аэропорту

    Поражение первой Bradley с штатной защитой российским FPV-дроном попало на видео

    В Индии призвали удалить сцену с цитированием «Бхагавадгиты» из «Оппенгеймера»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости