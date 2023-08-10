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05:04, 10 августа 2023Забота о себе

Названы способы справиться с импотенцией

Врач Скур: наиболее частая причина проблем с потенцией связана с работой сосудов

Фото: Womanizer Toys / Unsplash

Диабет и высокое артериальное давление могут быть причинами эректильной дисфункции в зрелом возрасте, считает врач Мартин Скур. Способы лечения импотенции он назвал в колонке для Daily Mail.

Врач отметил, что проблема с потенцией в той или иной степени затрагивает половину мужчин в возрасте от 40 до 70 лет. По его словам, наиболее частая причина нарушений связана с работой сосудов. Скур объяснил, что в момент возбуждения происходит выброс оксида азота, который расслабляет мышцы и контролирует сосуды и обеспечивает эрекцию. «Курение, диабет и дефицит мужского гормона тестостерона, возникающий с возрастом, нарушает этот процесс», — сказал врач.

Кроме того, по словам специалиста, диабет вызывает повышение уровня холестерина, который закупоривает сосуды и уменьшает кровоток. Аналогичный эффект происходит при высоком кровяном давлении. «Вот почему эректильная дисфункция сегодня считается маркером ишемической болезни сердца», — добавил Скур.

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Врач также отметил, что проблемы с потенцией также могут быть связаны с употреблением алкоголя и пассивным образом жизни. Скур посоветовал для улучшения эректильной функции обратиться к врачу, который может назначить анализы и выявить настоящую причину нарушений.

Ранее психолог и эксперт в области отношений Каталина Лоусин рассказала о плюсах секса в зрелом возрасте. Лоусин подчеркнула, что, несмотря на распространенное представление о том, что расцвет человеческой сексуальности приходится на молодость, удовольствие от секса с возрастом не становится меньше.

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    Екатерина Улитина
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