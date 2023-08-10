Пэрис Хилтон в бикини показала фигуру на яхте

Американская светская львица, актриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон поделилась снимками с отдыха в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость показала фигуру в купальнике розового цвета с белым анималистичным принтом. Телезвезда позировала на борту яхты с собранными в гладкий пучок волосами. При этом на размещенных кадрах видно, что на лице Хилтон отсутствовал макияж, а из аксессуаров на ней были солнцезащитные очки.

Среди прочего предпрнимательница сфотографировалась в воде, а также под душем в том же бикини.

В феврале Пэрис Хилтон повторила собственный культовый наряд 21-летней давности и привлекла внимание папарацци. Она появилась на публике в корсетном блестящем мини-платье серебристого цвета марки Nicole + Felicia в сочетании с чокером и в туфлях на высоких каблуках со стразами.