Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:37, 10 августа 2023Ценности

Пэрис Хилтон в бикини показала фигуру на яхте

Фото: @parishilton

Американская светская львица, актриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон поделилась снимками с отдыха в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость показала фигуру в купальнике розового цвета с белым анималистичным принтом. Телезвезда позировала на борту яхты с собранными в гладкий пучок волосами. При этом на размещенных кадрах видно, что на лице Хилтон отсутствовал макияж, а из аксессуаров на ней были солнцезащитные очки.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

Среди прочего предпрнимательница сфотографировалась в воде, а также под душем в том же бикини.

В феврале Пэрис Хилтон повторила собственный культовый наряд 21-летней давности и привлекла внимание папарацци. Она появилась на публике в корсетном блестящем мини-платье серебристого цвета марки Nicole + Felicia в сочетании с чокером и в туфлях на высоких каблуках со стразами.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД назвали условия для возобновления зерновой сделки

    В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных

    Раскрыта польза переворота в Нигере для России

    Названы самые популярные у россиян виды подработки летом

    В России назвали способ удержать рубль от снижения

    Пэрис Хилтон в бикини показала фигуру на яхте

    Пентагон продемонстрирует уничтожение роя дронов сразу несколькими способами

    В Подмосковье подросток выпал из электрички и погиб

    В Госдуме предложили признать ведение блога экономической деятельностью

    Командир «Ахмата» раскрыл потери ВСУ западной техники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости