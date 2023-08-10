Погиб еще один пострадавший при обстреле ВСУ приграничного региона России

Богомаз: скончался еще один пострадавший при обстреле ВСУ Брянской области

Скончался еще один пострадавший при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Чаусы Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.

Ранее он сообщил, что в результате удара по населенному пункту погиб один человек и двое получили ранения.

По уточненным данным, всего в результате обстрела пострадали четыре человека. Мужчине и женщине, которые получили ранения различной степени тяжести, оказывается медицинская помощь, добавил Богомаз.

8 августа ВСУ дважды за сутки обстреляли Брянскую область. Глава региона сообщал о повреждении нескольких хозяйственных построек, а также административного здания, промышленного предприятия и личных автомобилей жителей.