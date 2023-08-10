Мужчина погиб из-за обстрела ВСУ приграничного российского региона

Богомаз заявил о гибели человека при обстреле ВСУ села Чаусы Брянской области

В Брянской области в результате обстрела села Чаусы Погарского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, еще двое местных жителей получили ранения. Пострадавших доставили в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Богомаз добавил, что также было повреждено имущество местного сельскохозяйственного предприятия. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее также сообщалось, что под обстрел ВСУ попало село Хинель, расположенное в примерно в полутора километрах от российско-украинской границы. Как рассказал Богомаз, в результате поврежден жилой дом и торговый объект.

Кроме того, накануне Украина атаковала село Кирилловка в Климовском районе. Никто не пострадал, однако снарядом повредило один жилой дом. Через некоторое время ВСУ нанесли удар по поселку Белая Березка в Брянской области. В результате повреждения получили несколько жилых домов, хозпостроек, административное здание, промышленное предприятие, торговые объекты, а также машины.