«Вымпелком» оштрафовали на миллион из-за фильмов с ЛГБТ

Компанию «Вымпелком» оштрафовали на миллион из-за фильмов, содержащих ЛГБТ

Савеловский суд Москвы оштрафовал компанию «Вымпелком» на один миллион рублей из-за фильмов, содержащих демонстрацию ЛГБТ, которые вышли без возрастных маркировок. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать ПАО "Вымпел-коммуникации" виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ ("Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения"), и назначить наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей», — заявили в суде.

Поводом для составления протокола стали размещенные на площадке картины, в том числе «Идеальные незнакомцы» и «Английский цирюльник», содержащие демонстрацию нетрадиционных отношений, без маркировки 18+.

Ранее российский онлайн-кинотеатр «Иви» оштрафовали из-за отсутствия маркировки 18+ на фильмах с ЛГБТ-пропагандой. Решение было принято Останкинским судом Москвы, сумма штрафа составила один миллион рублей.