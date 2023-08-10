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19:16, 10 августа 2023Забота о себе

Врач подсказала способы меньше потеть на жаре

Врач Памела Мехта: антиперспиранты с алюминием помогают при высокой потливости

Фото: Unsplash

Лечение гипергидроза, или повышенного потоотделения, включает косметические, медикаментозные и хирургические методы, говорит врач спортивной медицины и ортопед Памела Мехта. Способы борьбы с потливостью она подсказала изданию Fox News.

Специалистка посоветовала при высокой потливости пользоваться антиперспирантами, которые содержат алюминий. По ее словам, они лучше блокируют потовые железы и помогают меньше потеть, однако их использование противопоказано людям с заболеваниями почек. Мехта добавила, что более серьезного вмешательства может потребовать состояние гипергидроза, при котором потоотделение влияет на качество жизни.

Есть три общих признака гипергидроза. Они включают в себя видимое потоотделение, неспособность удержать в руке карандаш, повернуть дверную ручку, использовать компьютерную мышь или клавиатуру. Кроме того, кожа остается влажной в течение длительного времени и иногда шелушится

Памела Мехтаврач спортивной медицины и ортопед
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Мехта отметила, что для снижения потливости врач может назначить антихолинергические препараты, которые блокируют сигналы от нервов, заставляющие потовые железы выделять пот. Еще один способ лечения — инъекции онаботулотоксина в подмышки, а также хирургическое удаление потовых желез. При этом специалистка предупредила, что операция является наиболее рискованным методом и имеет серьезные последствия для здоровья, такие как потеря чувствительности, сбои сердечного ритма и неспособность переносить жару.

Ранее врач-дерматолог Мария Журавлева посоветовала для эффективной борьбы с потоотделением наносить антиперспирант вечером, а не утром. По ее мнению, так средство лучше будет выполнять свою функцию.

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    Екатерина Улитина
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