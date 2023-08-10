Названа причина изменения тактики украинских войск

Politico: контрнаступление ВСУ затягивается из-за вынужденной смены тактики

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) затягивается, так как Киеву пришлось сменить тактику с целью сохранения вооружения. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на советника министра обороны страны Юрия Сака.

Он признал, что украинские силы сменили тактику, чтобы защитить войска и сохранить технику, увеличив сроки возможного прорыва. «Никто не прогнозирует конкретных сроков», — сказал Сак. Советник министра обороны Украины также назвал ситуацию сложной.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что временных рамок для контрнаступления ВСУ нет. По его словам, графиков и дедлайнов не предусмотрено. Кроме того, он подчеркнул, что большое количество мин вынуждает украинских военных преодолевать расстояние пешком.