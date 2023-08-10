Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:11, 10 августа 2023Бывший СССР

Зеленский рассказал о закрытых переговорах с военным руководством Великобритании

Зеленский провел закрытые переговоры с военным руководством Великобритании
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел закрытые переговоры с представителями военного руководства Великобритании. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский рассказал, что разговор с британскими военными стал результативным. Он добавил, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовят новые оборонные пакеты, в которые также войдут системы противовоздушной обороны.

Ранее Зеленский провел заседание ставки в специальном формате, чтобы обсудить контрнаступление ВСУ. «Глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага», — рассказал он о темах для обсуждения в рамках встречи.

До этого сообщалось, что Киев решил вернуться к прежней тактике из-за неудач при контрнаступлении. Сейчас ВСУ планируют сфокусироваться на изматывании российских сил.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    США заявили о недостатке времени у ВСУ для контрнаступления. Какой дедлайн поставил Вашингтон Киеву?

    Против UFC подали миллиардный иск

    Девушка станцевала на пилоне на фоне «Москва-Сити» и попала на видео

    В США назвали указ Байдена о национальных памятниках подарком Путину

    Зеленский рассказал о закрытых переговорах с военным руководством Великобритании

    В США заявили об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении

    Байден запросил 8,5 миллиарда долларов на помощь Украине и другим странам

    США нарастили выпуск поставляемых ВСУ снарядов натовского калибра

    В Германии указали на успех России в обходе западных санкций

    101-летняя женщина поделилась секретами долголетия и моложавой внешности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости