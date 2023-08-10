Зеленский рассказал о закрытых переговорах с военным руководством Великобритании

Зеленский провел закрытые переговоры с военным руководством Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел закрытые переговоры с представителями военного руководства Великобритании. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский рассказал, что разговор с британскими военными стал результативным. Он добавил, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовят новые оборонные пакеты, в которые также войдут системы противовоздушной обороны.

Ранее Зеленский провел заседание ставки в специальном формате, чтобы обсудить контрнаступление ВСУ. «Глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага», — рассказал он о темах для обсуждения в рамках встречи.

До этого сообщалось, что Киев решил вернуться к прежней тактике из-за неудач при контрнаступлении. Сейчас ВСУ планируют сфокусироваться на изматывании российских сил.