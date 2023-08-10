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13:09, 10 августа 2023Экономика

Раскрыта главная причина роста цен на такси в России

Эксперт Ян: рост цен на такси в России вызван значительным удорожанием авто

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Рост цен на такси в России вызван рядом факторов, включая значительное удорожание автомобилей и их обслуживания. Об этом заявил эксперт по городскому транспорту Роберт Ян, его слова приводит телеканал «360».

Перевозчики и агрегаторы вынуждены поднимать цены на свои услуги для компенсации роста собственных затрат. Таким образом они подстраиваются под новые рыночные условия. На кратное же увеличение цен перевозчики пойти не могут, это привело бы к резкому оттоку клиентов. В итоге сейчас рост цен на услуги находится в пределах инфляции, пояснил эксперт.

В то же время Ян уточнил, что удорожание перевозок в России не связано напрямую с международными санкциями, введенными западными странами в отношении Москвы. Российский рынок делят между собой два крупных агрегатора. По словам Яна, один из них умышленно пугает людей ростом цен в сентябре, что в итоге приводит к искусственному формированию цен на услуги.

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Ранее РБК со ссылкой на участников рынка предупредил о возможном росте цен на такси в России на треть к сентябрю. При этом к настоящему времени стоимость услуг уже приблизилась к рекордной за последние 10 лет отметке — 33 рублям за километр. По итогам первой половины 2023 года средний чек на такси достиг 435 рублей, увеличившись на четыре процента в годовом выражении, а в Москве достиг 771 рубля (плюс 12 процентов).

На этом фоне заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев предложил ввести госрегулирование цен на такси в России. Необходимость такой меры депутат объяснил тем, что сейчас участники рынка не могут самостоятельно сформировать отвечающую потребностям граждан ценовую политику. Кроме того, Арефьев считает, что властям стоило бы снять таможенные пошлины на ввоз автомобилей, чтобы их удорожание не влияло на удорожание услуг перевозчиков на внутреннем рынке.

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    Анатолий Акулов
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