В России предложили ввести госрегулирование цен на такси

Депутат Арефьев предложил ввести госрегулирование цен на такси

Государству необходимо вмешаться в ситуацию с регулированием стоимости поездок на такси, так как самостоятельно рынок не может сформировать отвечающую потребностям граждан ценовую политику. Такой вариант решения проблемы с побившими исторический рекорд ценами на такси в беседе с «Лентой.ру» предложил зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

«Мы давно ставим вопрос о том, чтобы государство не было сторонним наблюдателем в рыночной экономике, а принимало какие-то меры по удержанию цен на приемлемом уровне. (...) Предприниматели делают, что хотят. Поездки на такси до последнего времени были не очень дорогими, и на сегодняшний день отрасль неравномерно развивается. Из-за роста цен на топливо, горюче-смазочные материалы, на автомобили (...), в итоге идет наслоение и на тарифы для пассажиров», — объяснил Арефьев.

Мы неоднократно ставили вопрос о государственном регулировании цен и тарифов. На сегодняшний в Законе о торговле существует такое положение относительно ценообразования: если в течение месяца цена на какую-то продукцию или услугу увеличивается более, чем на 30%, то вводится государственное регулирование Николай Арефьев зампред комитета Госдумы по экономической политике

По его мнению, российскому правительству необходимо повлиять на факторы, косвенно влияющие на ценообразование на рынке такси. Так, депутат предложил вариант решения проблемы с дефицитом автотранспорта и высокими цена на импортные автомобили, что в конечном итоге также приводит к росту стоимости за поездку в такси.

«Нужно отрегулировать эти вопросы, в том числе и высокие цены на импортные автомобили. (...) Например, снять таможенные пошлины на ввоз автомобилей», — добавил парламентарий.

Ранее стало известно, что цены на такси в России побили исторический рекорд и приблизились к 33 рублям за один километр. Сообщается, что они могут подорожать еще на 30 процентов к сентябрю.

По данным компании «Чек Индекс», средний чек на такси в России в первом полугодии 2023 года достиг 435 рублей, увеличившись на 4 процента в годовом выражении. При этом в Москве средняя поездка стоила 771 рубль (плюс 12 процентов). Количество поездок также выросло — в столице за шесть месяцев их было совершено 189 миллионов (плюс 7 процентов к первому полугодию 2022 года).