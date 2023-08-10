Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мари Боузкова
0:0
1-й сет
live
Дарья Касаткина
Монреаль
Лоренцо Музетти
Сегодня
21:10 (Мск)
Даниил Медведев
Торонто
Жальгирис
0:3
2-й тайм
live
Хеккен
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Ахмат
0:0
1-й тайм
live
Балтика
Фонбет Кубок России|Группа C
Будё-Глимт
3:0
2-й тайм
live
Пюник
Лига конференций|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Шериф
2:0
1-й тайм
live
БАТЭ
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
20:07, 10 августа 2023Спорт

Призер ОИ оценила отношение к российским теннисистам на международных турнирах

Экс-теннисистка Петрова рассказала о проблемах россиян на международных турнирах

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 теннисистка Надежда Петрова оценила отношение к россиянам на международных турнирах. Ее слова передает «Газета.Ru».

Экс-теннисистка рассказала, что россияне сталкиваются с различными проблемами на турнирах низких категорий. «Есть неприятные ситуации. На каких-то соревнованиях россиянам не оплачивают проживание, не дают официальную машину — да, доходит даже до таких мелочей», — поделилась она.

Петрова отметила, что на высшем уровне проблемы ограничиваются отказом пожимать руки и негативными высказываниями на пресс-конференциях. «А в остальном, мне кажется, теннисистов хорошо принимают, приветливо», — заключила она.

Россияне продолжают выступать на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе. При этом украинские теннисистки не жмут россиянкам и белорускам руки, а также не делают совместные фото после матчей.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Разведка Украины признала работу батальона «Шаман» на территории России. Чем он занимается?

    Ребенок рассказал о насилии и избиениях в российском детском лагере

    В Киево-Печерской лавре допустили разгон верующих водой из шланга

    Российская порнозвезда решила зарабатывать на аренде квартир

    Раскрыта визуально старящая женщин ошибка во внешнем виде

    Врач назвала главную причину неприятного запаха изо рта

    Студентка с матерью выиграли полет в космос

    Дикие животные покусали женщин на популярном туристическом острове

    Российский экс-полицейский получил 8 лет за поддельные документы и наркотики

    В Белоруссии обвинили литовского пограничника в нарушении границы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости