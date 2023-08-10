Призер ОИ оценила отношение к российским теннисистам на международных турнирах

Экс-теннисистка Петрова рассказала о проблемах россиян на международных турнирах

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 теннисистка Надежда Петрова оценила отношение к россиянам на международных турнирах. Ее слова передает «Газета.Ru».

Экс-теннисистка рассказала, что россияне сталкиваются с различными проблемами на турнирах низких категорий. «Есть неприятные ситуации. На каких-то соревнованиях россиянам не оплачивают проживание, не дают официальную машину — да, доходит даже до таких мелочей», — поделилась она.

Петрова отметила, что на высшем уровне проблемы ограничиваются отказом пожимать руки и негативными высказываниями на пресс-конференциях. «А в остальном, мне кажется, теннисистов хорошо принимают, приветливо», — заключила она.

Россияне продолжают выступать на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе. При этом украинские теннисистки не жмут россиянкам и белорускам руки, а также не делают совместные фото после матчей.