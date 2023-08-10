В ДНР пригрозили ВСУ трибуналом за применение кассетных снарядов по гражданским

Ян Гагин пригрозил ВСУ трибуналом за удары кассетными снарядами по гражданским

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), применяющие переданные Киеву американские кассетные боеприпасы против гражданских лиц, ответят за это перед военным трибуналом, который должен быть сформирован после окончания специальной военной операции. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

Он отметил, что в обществе стали рассуждать о том, что найдут каждого украинского артиллериста, обстреливавшего кассетными снарядами мирных жителей.

«После нашей победы должен быть сформирован военный трибунал, который будет рассматривать все эти военные преступления, в отношении гражданских лиц прежде всего. Они не имеют срока давности, точно так же, как не имели срока давности военные преступления гитлеровской Германии. Точно так же мы их будем находить и жестоко карать по закону», — пригрозил Гагин.

По его словам, обстрелы кассетными боеприпасами со стороны ВСУ являются актами геноцида и терроризмом, поскольку их целями становятся населенные пункты, в которых нет ни воинских частей, ни расположений войск. При этом он напомнил, что украинские военные использовали кассетные боеприпасы и ранее, забрасывая противопехотными минами «Лепесток» территории ДНР.

Ранее власти ДНР намеревались провести трибунал над военными преступниками из числа бойцов ВСУ, среди которых, в частности, были члены бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Позднее в результате обмена Украине удалось вернуть 215 своих военнослужащих, в том числе бойцов «Азова».