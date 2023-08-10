Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:25, 10 августа 2023Бывший СССР

В ДНР пригрозили ВСУ трибуналом за применение кассетных снарядов по гражданским

Ян Гагин пригрозил ВСУ трибуналом за удары кассетными снарядами по гражданским

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), применяющие переданные Киеву американские кассетные боеприпасы против гражданских лиц, ответят за это перед военным трибуналом, который должен быть сформирован после окончания специальной военной операции. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

Он отметил, что в обществе стали рассуждать о том, что найдут каждого украинского артиллериста, обстреливавшего кассетными снарядами мирных жителей.

«После нашей победы должен быть сформирован военный трибунал, который будет рассматривать все эти военные преступления, в отношении гражданских лиц прежде всего. Они не имеют срока давности, точно так же, как не имели срока давности военные преступления гитлеровской Германии. Точно так же мы их будем находить и жестоко карать по закону», — пригрозил Гагин.

Материалы по теме:
«Люди здесь еще лет 50 будут подрываться» Как изменилась минная война в Донбассе и что о ней говорят российские саперы?
«Люди здесь еще лет 50 будут подрываться»Как изменилась минная война в Донбассе и что о ней говорят российские саперы?
19 апреля 2023
США хотят передать Украине кассетные боеприпасы. Как они повлияют на боевые действия?
США хотят передать Украине кассетные боеприпасы. Как они повлияют на боевые действия?
6 июля 2023

По его словам, обстрелы кассетными боеприпасами со стороны ВСУ являются актами геноцида и терроризмом, поскольку их целями становятся населенные пункты, в которых нет ни воинских частей, ни расположений войск. При этом он напомнил, что украинские военные использовали кассетные боеприпасы и ранее, забрасывая противопехотными минами «Лепесток» территории ДНР.

Ранее власти ДНР намеревались провести трибунал над военными преступниками из числа бойцов ВСУ, среди которых, в частности, были члены бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Позднее в результате обмена Украине удалось вернуть 215 своих военнослужащих, в том числе бойцов «Азова».

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Погиб еще один пострадавший при обстреле ВСУ приграничного региона России

    Страны ЭКОВАС потребовали ввести в действие резервные войска у границы с Нигером

    Хабиб Нурмагомедов выбрал лучший матч в истории футбола

    Названы полезные продукты для людей с заболеваниями сердца и сосудов

    Россияне за 50 секунд вынесли из магазина технику на 300 тысяч рублей

    Названы сроки реструктуризации «Яндекса»

    Для российских вертолетов создадут новый бортовой комплекс обороны

    Мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за черепа на книжной полке

    Россиянка попыталась снять квартиру в Дубае и лишилась денег

    В России рассказали об альтернативе Microsoft

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости