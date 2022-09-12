В ДНР назвали место проведения трибунала над украинскими военными

Замминистра внутренних дел ДНР Крюченко: трибунал над военными Украины пройдет в Мариуполе

Заместитель министра внутренних дел Донецкой народной республики (ДНР) Николай Крюченко сообщил, что военный трибунал над бойцами Украины организуют в Мариуполе. Его слова передает ТАСС.

«Дата проведения военного трибунала будет определена после окончания досудебного следствия», — уточнил он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республике подготовили несколько мест для проведения трибунала над военными преступниками Украины. Он подчеркнул, что судить будут не только членов полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Также Пушилин распорядился упразднить спецкомиссию по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинских властей в Донбассе.