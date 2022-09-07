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Пушилин приказал упразднить комиссию по военным преступлениям Киева в Донбассе

Глава ДНР Пушилин распорядился упразднить комиссию по преступлениям Украины в Донбассе

Фото: Низами Гаджибалаев / ТАСС

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин приказал упразднить спецкомиссию по фиксации и сбору доказательств военных преступлений киевских властей в Донбассе. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте главы ДНР.

Пушилин поручил председателю спецкомиссии в течение 15 дней со дня публикации распоряжения передать реестр и собранные за время работы материалы в представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Распоряжение о передаче реестра в представительство ДНР в СЦКК вступает в силу с момента опубликования.

Ранее Пушилин рассказал о подготовке нескольких мест для проведения трибунала над украинскими военными. По его словам, на скамье подсудимых окажутся не только бойцы «Азова», но и другие военные преступники.

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Алевтина Запольская
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