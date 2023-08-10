Помощники Трампа предстали перед судом по делу о секретных документах

Помощники экс-президента США Трампа Наута и Де Оливейра предстали перед судом

Помощники экс-президента США Дональда Трампа Уолт Наута и Карлос Де Оливейра предстали перед судом по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом сообщает Reuters.

Наута не признал себя виновным по обвинениям в препятствовании следствию и даче ложных показаний. Де Оливейра, управляющий резиденцией Трампа в Мар-а-Лаго, не стал отвечать на вопрос о признании вины, поскольку у него еще нет адвоката с лицензией во Флориде.

Ранее стало известно, что Наута вынес из особняка в Мар-а-Лаго десятки коробок за несколько дней до обыска ФБР. Этот факт Министерство юстиции использовало для оправдания своего беспрецедентного обыска в резиденции бывшего американского лидера два месяца спустя, в августе 2022 года.

Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам из-за того, что он хранил у себя секретные документы. Экс-президент заявил, что невиновен, а обвинения назвал «политическим преследованием». Каждый из пунктов обвинения грозит Трампу 20 годами тюрьмы.