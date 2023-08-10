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19:14, 10 августа 2023Мир

Трамп предрек величайшую ошибку в истории США

Трамп: миграционная политика Байдена может быть величайшей ошибкой в истории США

Фото: Reba Saldanha / Reuters

Миграционная политика американского президента Джо Байдена может оказаться величайшей ошибкой в истории США. Такое развитие событий предрек бывший американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social, сообщает РИА Новости.

По его словам, политика администрации нынешнего главы государства «может войти в историю как величайшая и наиболее разрушительная ошибка, когда-либо совершенная в истории США».

Трамп признался, что ему не верится, что Байден смог допустить такую глупость и некомпетентность. В своем посте экс-президент США раскритиковал политику действующего американского лидера и выразил мнение, что страна разрушается из-за «человека с умом, идеями и IQ первоклассника». Трамп заявил, что это «вторжение» в США должно прекратиться. По его мнению, нельзя допустить, чтобы оно продолжалось.

В апреле Трамп уже критиковал миграционную политику действующего американского лидера. Он отметил, что при Байдене южная граница США фактически исчезла, а в страну приехали миллионы мигрантов. По мнению экс-президента, из-за этого Соединенные Штаты «превратились в свалку».

Ранее Трамп пожаловался на миллионы нелегальных мигрантов, которые «отравляют» Соединенные Штаты. По его словам, американские власти в большинстве случаев даже не останавливают и не допрашивают их. В качестве решения проблемы он предложил достроить стену на границе с Мексикой.

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    Варвара Кошечкина
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