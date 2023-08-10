Глава Минобороны ЦАР приедет в Россию

Посол ЦАР в Москве Додону-Пунагаза: глава Минобороны ЦАР посетит Россию

Министр обороны Центральноафриканской Республики Клод Рамо Биро приедет в Россию на следующей неделе. Об этом заявил посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза, сообщает РИА Новости.

По словам посла африканской страны, глава Минобороны представит ЦАР на форуме «Армия-2023». «Делегацию ЦАР возглавит министр обороны, также будут высшие офицеры», — дополнил посол.

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой заявил, что Москва продолжит поддерживать ЦАР. Политик выразил сожаление, что на сегодняшний день торгово-экономические связи отстают от общего уровня сотрудничества. Однако, по его словам, Россия настроена на выправление этой ситуации.

Ранее Додону-Пунагаза заявил, что ЦАР заинтересована в размещении на своей территории российской военной базы. Он предположил, что на такой базе могло бы находиться от пяти до десяти тысяч российских солдат. При этом дипломат выразил мнение, что солдат можно было бы задействовать в других странах в случае необходимости.