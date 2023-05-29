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07:48, 29 мая 2023Мир

Посол ЦАР заявил о желании разместить в стране военную базу России

Посол ЦАР заявил, что заинтересован в размещении военной базы России в стране

Фото: Siegfried Modola / Reuters

Центральноафриканская Республика заинтересована в размещении на своей территории российской военной базы. Об этом заявил «Известиям» посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза.

Он предположил, что на такой базе могло бы находиться от пяти до десяти тысяч российских солдат. При этом дипломат выразил мнение, что солдат можно было бы задействовать в других странах в случае необходимости.

Додону-Пунагаза отметил, что присутствие российских военных инструкторов в стране укрепило боеспособность армии. В то же время он признал, что угрозы в плане безопасности остаются. В связи с этим посол ЦАР подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество с Россией должно продолжаться.

Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов раскрыл число российских военных инструкторов, находящихся в стране. По его словам, их число составляет более 1,8 тысячи. Бикантов сообщил, что власти республики в установленном порядке направили соответствующую заявку в Совет Безопасности ООН.

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