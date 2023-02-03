Посол раскрыл число российских военных инструкторов в ЦАР

Посол Бикантов заявил, что более 1,8 тыс российских военных инструкторов находятся в ЦАР

Посол России в Центральноафриканской республике (ЦАР) раскрыл число российских военных инструкторов, находящихся в стране. По его словам, их число составляет более 1,8 тысячи, передает РИА Новости.

«Сегодня в ЦАР находится 1890 российских инструкторов. Правительство заинтересовано в увеличении их количества», — заявил дипломат.

Бикантов сообщил, что власти республики в установленном порядке направили соответствующую заявку в Совет Безопасности ООН.

Ранее посол России рассказал, что армия Центральноафриканской Республики при поддержке российских инструкторов разгромила большую часть незаконных вооруженных формирований в стране.

Дипломат добавил, что власти страны высоко ценят работу российских специалистов по обучению военных, сотрудников полиции и жандармерии, а также консультации по борьбе с незаконными вооруженными формированиями.

