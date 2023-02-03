В ЦАР при поддержке инструкторов РФ разгромили большую часть бандформирований

Посол Бикантов: армия ЦАР при поддержке России разгромила большую часть бандформирований

Армия Центральноафриканской Республики (ЦАР) при поддержке российских инструкторов разгромила большую часть незаконных вооруженных формирований в стране. Об этом рассказал посол РФ в республике Александр Бикантов, пишет РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) ЦАР при поддержке российских инструкторов предприняли оборонительные действия. «Большая часть бандформирований разгромлена и по сути превратилась в мелкие криминальные группки, промышляющие грабежом и насилием», — подчеркнул дипломат. По его данным, руководители этих организаций находятся за рубежом.

Посол добавил, что власти страны высоко ценят работу российских специалистов по обучению военных, сотрудников полиции и жандармерии, а также консультации по борьбе с незаконными вооруженными формированиями. «Россия сумела предотвратить насильственное свержение власти в ЦАР и, как следствие, новый виток гражданской войны», — добавил представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее премьер-министр ЦАР Феликс Молуа попросил увеличить контингент военных инструкторов из России.