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04:49, 3 февраля 2023Мир

В ЦАР при поддержке инструкторов РФ разгромили большую часть бандформирований

Посол Бикантов: армия ЦАР при поддержке России разгромила большую часть бандформирований

Фото: T.J. Kirkpatrick / Globallookpress.com

Армия Центральноафриканской Республики (ЦАР) при поддержке российских инструкторов разгромила большую часть незаконных вооруженных формирований в стране. Об этом рассказал посол РФ в республике Александр Бикантов, пишет РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) ЦАР при поддержке российских инструкторов предприняли оборонительные действия. «Большая часть бандформирований разгромлена и по сути превратилась в мелкие криминальные группки, промышляющие грабежом и насилием», — подчеркнул дипломат. По его данным, руководители этих организаций находятся за рубежом.

Посол добавил, что власти страны высоко ценят работу российских специалистов по обучению военных, сотрудников полиции и жандармерии, а также консультации по борьбе с незаконными вооруженными формированиями. «Россия сумела предотвратить насильственное свержение власти в ЦАР и, как следствие, новый виток гражданской войны», — добавил представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее премьер-министр ЦАР Феликс Молуа попросил увеличить контингент военных инструкторов из России.

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Марина Совина
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