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17:04, 20 января 2023Мир

ЦАР попросила увеличить контингент военных инструкторов из России

Премьер ЦАР Молуа попросил увеличить контингент военных инструкторов из России

Фото: Camille Lepage / Reuters

Центральноафриканская Республика (ЦАР) рассчитывает на увеличение контингента военных инструкторов из России, заявил премьер-министр республики Феликс Молуа. Его цитирует РИА Новости.

«Ситуация в области безопасности значительно улучшилась к удовлетворению всего населения, кроме того, население просит увеличить присутствие российских подразделений для полного предотвращения действий вооруженных группировок», — сказал он.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена ростом активности частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» за пределами Украины. Утверждается, что в ЦАР, Мали и Сербии ее якобы привлекают для «борьбы с антипутинскими настроениями и защиты государственных интересов в горнодобывающей промышленности с помощью войск и оружия».

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Глеб Бажуткин
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