ЦАР попросила увеличить контингент военных инструкторов из России

Премьер ЦАР Молуа попросил увеличить контингент военных инструкторов из России

Центральноафриканская Республика (ЦАР) рассчитывает на увеличение контингента военных инструкторов из России, заявил премьер-министр республики Феликс Молуа. Его цитирует РИА Новости.

«Ситуация в области безопасности значительно улучшилась к удовлетворению всего населения, кроме того, население просит увеличить присутствие российских подразделений для полного предотвращения действий вооруженных группировок», — сказал он.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена ростом активности частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» за пределами Украины. Утверждается, что в ЦАР, Мали и Сербии ее якобы привлекают для «борьбы с антипутинскими настроениями и защиты государственных интересов в горнодобывающей промышленности с помощью войск и оружия».