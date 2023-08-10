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17:08, 10 августа 2023Бывший СССР

ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

СЦКК: ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Куйбышевский район Донецка

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли кассетными боеприпасами Куйбышевский район Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

По данным представительства, удар был нанесен тремя кассетными снарядами калибром 155 миллиметров по селу Нетайлово.

Ранее украинские войска обстреляли Киевский район Донецка. За три минуты были зафиксированы прилеты шести кассетных снарядов.

8 августа при обстреле Донецка пострадали пять человек, среди них мальчик 2012 года рождения.

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    Алевтина Запольская
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