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23:33, 10 августа 2023Спорт

Против UFC подали миллиардный иск

Более 1200 бойцов подали иск против UFC на 1,6 миллиарда долларов

Фото: Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports / Reuters

Суд утвердил коллективный иск бойцов против Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает Sportskeeda.

По словам спортивного юриста Эрика Магракена, иск был подан в 2014 году, однако официально утвержден только 9 августа 2023 года. В нем сказано, что UFC использовал незаконные методы для завоевания доминирующего положения на рынке смешанных единоборств (MMA).

Как стало известно Sports Illustrated, после повышения уровня иска до коллективного истцами могут автоматически считаться около 1200 спортсменов. Таким образом, в случае победы в суде каждый из них сможет претендовать на долю от компенсации, которая может достигнуть 1,6 миллиарда долларов.

UFC, являющийся крупнейшим промоушеном по организации турниров по MMA, существует с 1993 года. С 2001-го организацию возглавляет Дэйна Уайт.

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    Андрей Стрельцов
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