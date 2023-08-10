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08:31, 10 августа 2023Мир

Стало известно об изменении отношения Европы к помощи Украине

Военный эксперт Фельди: мнение Европы о военной помощи Украине начинает меняться

Фото: Yves Herman / Reuters

Венгерский военно-политический эксперт, глава попечительского совета фонда «Защищенное общество» Ласло Фельди заявил, что общественное мнение в Европе о военной помощи Украине начинает меняться. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, население и разумные политики начинают понимать ее контрпродуктивность. «Это совершенно контрпродуктивно со всех точек зрения и ставит под угрозу нормальную жизнь общества Западной Европы», — заявил он.

Фельди считает, что военная помощь Киеву продолжится, но в меньших количествах, чем раньше. По его мнению, отправка странами НАТО Украине истребителей F-16 возможна, однако это не изменит положения на линии фронта.

Ранее глава американского Генштаба Марк Милли заявил, что поставки США боеприпасов украинской армии не приведут к опасному истощению запасов и не поставят под угрозу безопасность страны. Он подчеркнул, что количество запасов различных боеприпасов отслеживается ежедневно по поручению американского руководства, чтобы избежать опасного сокращения.

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    Марина Совина
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