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07:11, 9 августа 2023Мир

США пообещали не допустить истощения запасов при передаче боеприпасов ВСУ

Генштаб США: отправка боеприпасов ВСУ не поставит под угрозу безопасность страны
Марк Милли

Марк Милли. Фото: Tsgt. Jack Sanders / Department Of / Globallookpress.com

Поставки США боеприпасов украинской армии не приведут к опасному истощению запасов и не поставят под угрозу безопасность страны. Об этом заявил глава американского Генштаба Марк Милли, передает The Washington Times.

Он подчеркнул, что количество запасов различных боеприпасов отслеживается ежедневно по поручению американского руководства, чтобы избежать опасного сокращения. «Так что мы не будем создавать угрозу с точки зрения наших потребностей в сфере национальной безопасности и потенциала проведения боевых операций при наличии запасов боеприпасов и тому подобного», — пообещал Милли.

Американский генерал добавил, что Пентагон взаимодействует с компаниям оборонно-промышленного комплекса, чтобы в краткие сроки восполнять запасы боеприпасов. По данным издания, власти США планируют нарастить в следующем году объемы производства артиллерийских снарядов до 80 тысяч в месяц.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дарин Гауб заявил, что запасы оружия в стране находятся на «опасно низком уровне». По его словам, в связи с этим глава государства Джо Байден принял решение об отправке кассетных боеприпасов на Украину.

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    Марина Совина
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