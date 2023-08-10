Экономист оценила влияние ограничений инвестиций США в Китай

Экономист Беленькая: ограничение инвестиций США в КНР усилит напряженность

Введенные США ограничения на инвестиции в высокотехнологичные отрасли Китая могут усилить напряженность в отношениях Пекина и Вашингтона. Об этом руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая заявила в интервью «Известиям».

Она отметила, что это уже не первая мера американской администрации, направленная на ограничения доступа Китая к технологиям и инвестициям из США. К тому же Вашингтон склоняет своих западных союзников присоединиться к ограничениям, но небезуспешно, добавила Беленькая. Американский Минфин предупредил, что последнее решение будет относиться к будущим инвестициям, а не к текущим, однако власти хотят получать больше информации и про действующие вложения своего бизнеса в чувствительные технологические отрасли Китая, объяснила экономист.

Впоследствии ограничения США могут быть расширены, сказала эксперт. По оценке Беленькой, это может замедлить технологическое развитие Китая, но не остановить его, а также усилить напряженность в отношениях между крупнейшими экономиками мира.

9 августа президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому страна ограничит инвестиции в технологическую отрасль Китая. Документ был принят в целях реагирования на угрозу нацбезопасности страны, исходящей от вызывающих опасения государств, говорится в заявлении американского Минфина. Согласно указу, министр финансов сможет регулировать инвестиции в китайские полупроводники, микроэлектронику, квантовые технологии и системы искусственного интеллекта. Бизнес обязан будет уведомлять о подобных вложениях, некоторые инвестиции будут запрещены.