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12:26, 10 августа 2023Ценности

Перечислены действенные способы вернуть чистоту подушкам

Эксперты Bed Guru и Smol: сода устраняет неприятные запахи с ткани

Фото: Dave Photoz / Unsplash

Предприниматель и владелец компании по продаже кроватей Bed Guru Карл Уолш и сотрудники клининговой компании Smol перечислили действенные способы вернуть чистоту подушкам. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

В первую очередь эксперт посоветовал снять с постельной принадлежности наволочку и приготовить раствор из воды и мыльного средства. Затем, по словам специалиста, необходимо втереть жидкость губкой в желтые пятна и дать ткани высохнуть.

Удалить неприятные запахи Уолш также порекомендовал с помощью соды. «Посыпьте подушку пищевой содой и оставьте ее под прямыми солнечными лучами на два-три часа. Затем тщательно пропылесосьте пищевую соду, и изделие будет как новое», — рассказал собеседник издания.

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Среди прочего, представители клининговой компании заявили, что белый уксус способен устранить желтые пятна на материалах. Кроме того, солнечные лучи истребляют бактерии и микробы, накопившиеся в волокнах ткани, отметили они.

В июне эксперты прачечной Sleep Foundation назвали способы сохранить чистоту постельного белья надолго. Специалисты посоветовали стирать изделия не чаще одного раза в неделю, поскольку это приводит к их быстрому износу.

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    Екатерина Ештокина
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