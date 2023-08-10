Мужчина решил из-за секса развестись с пережившей ампутацию ноги женой

Коуч Грин: желание развестись после ампутации ноги не делает человека ужасным

Мужчину, пожелавшему развестись с женой после ампутации ноги, заподозрили в измене и предложили обсудить будущее с супругой и психологом. Такой совет дала коуч по отношениям Джейн Грин в колонке для Daily Mail.

За помощью к Грин обратился мужчина, который рассказал, что после автомобильной аварии и ампутации ноги три года назад, его жена потеряла интерес к сексу. Все ее силы, по его словам, уходят на восстановление и физиотерапию. Читатель добавил, что за несколько лет они из пары превратились в соседей и даже не делят постель, так как жена спит в отдельной спальне из-за бессонницы. «Я люблю жену, но не могу перестать думать, что мы оба будем счастливее, если просто разорвем этот брак», — поделился мыслями мужчина и спросил, как заговорить о разводе и не выглядеть ужасным человеком.

Грин в ответ на письмо указала, что желание развестись из-за отсутствия любви не делает человека ужасным, однако, с ее точки зрения, неэтично, обдумывать такое решение в одиночку и не делиться переживаниями с женой. Коуч предположила, что его супруга сосредоточена на исцелении и скорее всего даже не подозревает, что ее партнер готовится к расставанию. «Самое меньшее, что вы можете сделать, — это решиться обсудить будущее вместе с женой, как с равноправным партнером», — посоветовала Грин. Для такого разговора она рекомендовала привлечь психолога.

Кроме того, коуч предположила, что читатель уже имеет физическую или эмоциональную связь с кем-то еще. «Большинство мужчин не оставят жен, какими бы несчастными они ни были, если у них нет каких-либо отношений с другим человеком», — объяснила догадку Грин. Она добавила, что романтические отношения становятся лучше не из-за нового партнера, а из-за усилий, которые люди готовы вкладывать в совместное счастье.

Ранее психолог Лора Коллинз посоветовала женщине развестись после измены мужа. Специалистка подчеркнула, что нельзя терпеть роман супруга на стороне ради детей.

